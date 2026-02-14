Alle 14:30 gioca il Milan Futuro: dove vedere la partita. C'è uno scontro al vertice da sfruttare
Di seguito la classifica del Girone B di Serie D. Oggi, sabato 14 febbraio, alle 14:30 il Milan Futuro ospiterà il Breno. Sarà possibile seguire il match con il live testuale su MilanNews.it. Da segnalare nello stesso turno anche lo sontro al vertice tra Folgore Caratese e Chievo Verona.
LA CLASSIFICA
Folgore Caratese 48 punti
Chievo 40
Casatese Merate 38
Brusaporto 38
Villa Valle 37
Caldiero Terme 35
Milan Futuro 35
Ciserano Bergamo 34
Leon 33
Oltrepò 32
Reael Calepina 30
Castellanzese 29
Scanzoroscaite 29
Breno 28
Varesina 21
Sondrio 19
Pavia 17
Vogherese 13
SERIE D GIRONE B, IL PROGRAMMA DELLA 24^ GIORNATA
Castellanzese-Villa Valle
Vogherese-Varesina
Castese Merate-Real Calepina
Ciserano Bergamo-Oltrepò
Leon-Sondrio
Chievo Verona-Folgore Caratese
Milan-Breno
Scanzorosicate-Caldiero Terme
Pavia-Brusaporto
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan