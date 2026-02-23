Oddo dopo la vittoria a Caldiero: "Abbiamo fatto una partita intelligente"

vedi letture

Domenica il Milan Futuro è tornato alla vittoria in trasferta e lo ha fatto in grande stile, vincendo 0-3 sul campo del Caldiero Terme grazie alle reti di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. Il tecnico Massimo Oddo ha commentato così la partita ai canali ufficiali del club rossonero.

Sulla partita: "Abbiamo fatto sicuramente una bella gara, c'è stata continuità. Nel primo tempo abbiamo creato e spinto di più, mentre nel secondo abbiamo gestito un pochino le energie: sono contento perché abbiamo fatto una partita intelligente e abbiamo fatto quello che dovevamo fare nei momenti giusti. I ragazzi sono stati molto bravi e abbiamo concesso praticamente pochissimo: per il resto abbiamo fatto molto molto bene"

IL TABELLINO

CALDIERO TERME-MILAN FUTURO 0-3

CALDIERO TERME (3-5-2): Zouaghi; Ruggeri, Petdji, Gentile (10'st Viviani); Zappa, Liberati (19'st Zerbato), Zazzi, Locati (10'st Parisi), Zanetti (19'st Furini); Goglino, Orfeini (32'st Mauri). A disp.: Malusà; Baldani, Gecchele; Giannini. All.: Soave.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukić (43'st Pagliei), Karaca (43'st Tartaglia); Sala (30'st Geroli), Eletu (30'st Branca), Sardo; Ossola, Magrassi, Traoré (20'st Lontani). A disp.: Longoni; Colombo; Domniței, Menon. All.: Oddo.

Arbitro: Artini di Firenze.

Gol: 8' Magrassi (M), 19' rig. Traoré (M), 30' Sala (M).

Ammoniti: 12'st Sardo (M), 22'st Ossola (M), 23'st Viviani (C), 35'st Petdji (C), 49'st Furini (C).