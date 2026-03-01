Serie D, Milan Futuro-Folgore Caratese: le formazioni ufficiali

di Francesco Finulli

Il Milan Futuro scende in campo oggi alle 14.30 allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno contro la prima della classe, la Folgore Caratese: la gara è valevole per il 26° turno del campionato di Serie D, girone B. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali.

MILAN FUTURO (3-5-2): Torriani; Zukic, Vladimirov, Karaca; Cappelletti, Sardo, Sala, Eletu, Ossola; Chaka Traoré, Magrassi. A disp.: Longoni, Minotti, Pagliei, Dalpiaz, Colombo, Branca, Hodzic, Asanji, Lontani. All. Massimo Oddo

FOLGORE CARATESE: Salvalaggio; Samotti, Aprile, Castellano, Binous Salah, Campani, Biondini, Lops, Bellia, Lepore, Capelli. A disp.: Spada, Firchignone, Pino, Masi, Vona, Tremolada, Santarpia, Piantoni, Gambino. All. Nicola Belmonte

Arbitro: Luca Tuderi della sezione di Reggio Emilia