Serie D, Milan Futuro-Folgore Caratese: le formazioni ufficiali
Il Milan Futuro scende in campo oggi alle 14.30 allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno contro la prima della classe, la Folgore Caratese: la gara è valevole per il 26° turno del campionato di Serie D, girone B. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali.
MILAN FUTURO (3-5-2): Torriani; Zukic, Vladimirov, Karaca; Cappelletti, Sardo, Sala, Eletu, Ossola; Chaka Traoré, Magrassi. A disp.: Longoni, Minotti, Pagliei, Dalpiaz, Colombo, Branca, Hodzic, Asanji, Lontani. All. Massimo Oddo
FOLGORE CARATESE: Salvalaggio; Samotti, Aprile, Castellano, Binous Salah, Campani, Biondini, Lops, Bellia, Lepore, Capelli. A disp.: Spada, Firchignone, Pino, Masi, Vona, Tremolada, Santarpia, Piantoni, Gambino. All. Nicola Belmonte
Arbitro: Luca Tuderi della sezione di Reggio Emilia
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan