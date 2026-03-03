Milan Futuro, gli impegni dei ragazzi di Oddo nel mese di marzo
Questi gli impegni a marzo del Milan Futuro riportati dal sito ufficiale rossonero:
"Messa alle spalle la partita contro la capolista Folgore Caratese, i ragazzi di Oddo rivolgono la loro attenzione ad altre sfide in cui saggiare il proprio percorso di crescita. Un calendario meno intenso rispetto ad altri mesi, ma comunque ricco di occasioni.
SERIE D
27ª giornata, Oltrepò-Milan Futuro, domenica 15 marzo alle 14.30 - Stadio Comunale San Contardo, Broni (PV) - data e orario da confermare
28ª giornata, Milan Futuro-Nuova Sondrio, domenica 22 marzo alle 14.30 (AC Milan Official App) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA) - data e orario da confermare
29ª giornata, Real Calepina-Milan Futuro, da definire - Stadio Luciano Libico, Grumello del Monte (BG)".
