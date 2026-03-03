Milan Futuro, gli impegni dei ragazzi di Oddo nel mese di marzo

Milan Futuro, gli impegni dei ragazzi di Oddo nel mese di marzoMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 15:40MILAN FUTURO
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Questi gli impegni a marzo del Milan Futuro riportati dal sito ufficiale rossonero: 

"Messa alle spalle la partita contro la capolista Folgore Caratese, i ragazzi di Oddo rivolgono la loro attenzione ad altre sfide in cui saggiare il proprio percorso di crescita. Un calendario meno intenso rispetto ad altri mesi, ma comunque ricco di occasioni.

SERIE D

27ª giornata, Oltrepò-Milan Futuro, domenica 15 marzo alle 14.30 - Stadio Comunale San Contardo, Broni (PV) - data e orario da confermare

28ª giornata, Milan Futuro-Nuova Sondrio, domenica 22 marzo alle 14.30 (AC Milan Official App) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA) - data e orario da confermare

29ª giornata, Real Calepina-Milan Futuro, da definire - Stadio Luciano Libico, Grumello del Monte (BG)". 