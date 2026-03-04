Pietro Faccioli firma il suo primo contratto da professionista ed entra a far parte del progetto Milan Futuro

vedi letture

Un nuovo giovane calciatore rossonero, il portiere classe 2009 Pietro Faccioli, ha firmato il suo primo contratto da professionista come comunciato con una nota ufficiale dal club milanista sul proprio sito ufficiale e sui propri canali social: "AC Milan comunica che Pietro Faccioli ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il portiere, classe 2009 e da cinque stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

Con questa firma, il giovane Faccioli entra a far parte del progetto di Milan Futuro. In questa stagione il portiere conta 14 presenze complessive: 9 partite giocate tra le fila dell'Under 17 rossonera, 4 gare disputate con l'Under 18 e una anche con la Primavera. In due occasioni è riuscito a mantenere la porta inviolata.