Milan Futuro, oggi si torna in campo: alle 14:30 la sfida all’Oltrepò
Dopo il buon pareggio casalingo per 1-1 contro la prima della classe, la Folgore Caratese, i ragazzi di Mister Oddo scenderanno in campo questo pomeriggio alle ore 14:30 allo stadio Comunale San Contardo di Broni, per la sfida all'Oltrepò, squadra che milita all'ottavo posto a -5 punti dai rossoneri. Questa la classifica del girone b di Serie D.
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA
Folgore Caratese 53
Casatese Merate 43
Villa Valle 43
Chievo Verona 43
Milan Futuro 42
Brusaporto 42
Leon 39
Oltrepò (-3) 37
Virtus Ciserano Bergamo 36
Scanzorosciate 36
Castellanzese 35
Caldiero Terme 35
Real Calepina 33
Breno 29
Varesina 24
Pavia 24
Nuova Sondrio 19
Vogherese (-6) 8
MILAN FUTURO
