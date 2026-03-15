Il Milan Futuro vince in trasferta: primo gol rossonero per Jacopo Sardo
Il Milan Futuro ha bagnato la sua domenica con una vittoria importante in trasferta: i rossoneri hanno vinto di misura in casa dell'Oltrepò BFC con un gol arrivato a circa un quarto d'ora dalla fine. A decidere è il nuovo centrocampista Jacopo Sardo, talento italiano arrivato dal Monza nel mercato di gennaio, con la sua prima rete con la maglia milanista. Un risultato che proietta la formazione di Massimo Oddo al secondo posto in solitaria, anche in virtù dei risultati maturati sugli altri campi.
SERIE D, GIRONE B - LA CLASSIFICA
Folgore Caratese 54
Milan Futuro 45
Villa Valle 44
Chievo Verona 43
Casatese Merate 43
Leon 42
Brusaporto 42
Scanzorosciate 39
Oltrepoò FBC 39
CiseranoBergamo 37
Caldiero Terme 36
Real Calepina 36
Castellanzese 35
Breno 30
Pavia 25
Varesina 24
Sondrio 22
Vogherese 11
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