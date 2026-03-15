Il Milan Futuro vince in trasferta: primo gol rossonero per Jacopo Sardo

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Il Milan Futuro ha bagnato la sua domenica con una vittoria importante in trasferta: i rossoneri hanno vinto di misura in casa dell'Oltrepò BFC con un gol arrivato a circa un quarto d'ora dalla fine. A decidere è il nuovo centrocampista Jacopo Sardo, talento italiano arrivato dal Monza nel mercato di gennaio, con la sua prima rete con la maglia milanista. Un risultato che proietta la formazione di Massimo Oddo al secondo posto in solitaria, anche in virtù dei risultati maturati sugli altri campi.

SERIE D, GIRONE B - LA CLASSIFICA

Folgore Caratese 54

Milan Futuro 45

Villa Valle 44

Chievo Verona 43

Casatese Merate 43

Leon 42

Brusaporto 42

Scanzorosciate 39

Oltrepoò FBC 39

CiseranoBergamo 37

Caldiero Terme 36

Real Calepina 36

Castellanzese 35

Breno 30

Pavia 25

Varesina 24

Sondrio 22

Vogherese 11