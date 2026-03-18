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Demirel Hozdic in prestito al Örgryte Idrottsällskap
MilanNews.it
Il centrocampista ceduto a titolo temporaneo al Örgryte IS
AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Demirel Hodzic al Örgryte Idrottsällskap.
Il Club augura a Demirel le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva.
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