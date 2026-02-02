UFFICIALE: Il giovane Dalpiaz è un nuovo calciatore rossonero

Il giovane Dalpiaz è un nuovo calciatore rossonero
Nuovo rinforzo per il Milan Futuro: è stato annunciato, infatti, l'arrivo del giovane Magnus Dalpiaz. Il calciatore, 18 anni, è arrivato dal Bayern e si aggregherà dunque al Milan Futuro per iniziare la sua avventura in rossonero. Operazione in prestito temporaneo con opzione di acquisto.
Idrissi, Cissé e Dalpiaz: il Milan e il nuovo tris di giovani
Non solo l'intrigo per Jean-Philippe Mateta: il Milan, infatti, nelle ultime ore ha chiuso tre operazioni per rinforzare la propria linea verde. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il primo è Alphadjo Cissè (19 anni), seconda punta che arriva dall’Hellas Verona ma che gioca in prestito al Catanzaro.
Circa dieci milioni investiti per il talento italiano, che completerà il campionato cadetto. Il club rossonero ha chiuso anche per Yahya Idrissi-Regragui (18 anni), arrivato dal Chelsea. Infine il terzino austriaco in arrivo dal Bayern, classe 2007, Magnus Dalpiaz.
