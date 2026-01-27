La classifica del Milan Futuro in Serie D dopo l'ultima sconfitta
90 minuti intensi ed emozionanti quelli di oggi pomeriggio al "Chinetti" di Solbiate Arno. Il Milan Futuro di Massimo Oddo ha ospitato la Casatese Merate in una sfida da vertice per il girone B di Serie D, valida per la 21esima giornata di campionato.
Il risultato finale recita 3 a 2 a favore degli ospiti, che grazie a questa vittoria hanno superato in classifica proprio la formazione rossonera salendo al quarto posto. Di seguito la tabella completa dopo i risultati della 21esima giornata:
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 45 punti
Chievo Verona 37
Villa Valle 36
Casatese Merate 35
Milan Futuro 34
Brusaporto 34
Caldiero Terme 31
Ciserano Bergamo 30
Oltrepò 29
Breno 28
Leon 27
Real Calepina 27
Scanzoroscaite 27
Castellanzese 26
Varesina 17
Pavia 17
Vogherese 13
Sondrio 13
