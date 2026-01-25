MN - Oddo dopo la sconfitta di oggi: "Bisogna mettere un po' più di convinzione e cattiveria agonistica"

vedi letture

Nel post partita di Milan Futuro-Casatese Merate, sfida vinta dagli ospiti per 2 a 3, l'allenatore dell'U23 rossonera Massimo Oddo ha commentato la prestazione di livello e carattere dei suoi ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni.

C'è da recriminare qualcosa in fase difensiva?

"Abbiamo commesso tanti errori. Siamo stati un po' troppo leggeri in occasione dei gol presi, quindi bisogna mettere un po' più di convinzione e cattiveria agonistica perché in queste categorie hai bisogno anche di quello, non solo delle tue qualità migliori. Hai bisogno anche di fisicità, cattiveria, che ti permettono di vincere un contrasto e arrivare prima sulla palla".

Qual è lo step che si può chiedere a questi ragazzi per arrivare ai livelli di squadre come la Casatese?

"Lo acquisisci giocando. Le squadre che giocano con noi si trasformano, tutte. Cambiano modulo, fanno bei muri difensivi, quindi questo da una parte è motivo d'orgoglio, perché significa che temono la nostra qualità, dall'altro dobbiamo imparare ad essere più pazienti, a muovere più velocemente il pallone, perché quando hai meno spazi devi sfruttare la velocità della palla che va sempre più veloce degli avversari".

Ti è piaciuto come sono entrati i ragazzi della panchina?

"Sisi, sono entrati bene. Ma del resto lo fanno sempre. Poi può capitare che qualcuno non entri bene, ma quello che conta è lo spirito che si mette in campo. Chi è entrato oggi lo ha fatto bene, ha dato il suo contributo e la partita è cambiata".