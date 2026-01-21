Serie D, la situazione dopo 20 giornate: Milan Futuro secondo nel Girone B

Tuttomercatoweb.com fa il punto sulla Serie D dopo 20 giornate di campionato: il Milan Futuro, inserito nel Girone B, ha vinto 3-0 in casa del Chievo Verona nell'ultimo weekend ed è attualmente secondo in classifica a pari punti con Brusaporto e Chievo (34 punti), a -8 dalla capolista Folgore Caratese. Ecco la situazione girone per girone:

GIRONE A

Smaltita la retrocessione dello scorso anno, e dopo un avvio non positivo, il Sestri Levante si conferma come la la squadra più in forma del raggruppamento: quinta vittoria consecutiva e terzo posto in una classifica dove Ligorna e Vado stanno duellando per la promozione. Attenzione però al terzo incomodo, anche se i punti di distacco sono a ora 8...

GIRONE B

Rinascita Milan Futuro? Di sicuro la vittoria nello scontro diretto contro il Chievo Verona è stata più che importante, considerando che ha consentito ai rossoneri di centrare il secondo posto in classifica. Classifica però comandata dalla Folgore Caratese, che si mantiene a + 8 dalle inseguitrici.

GIRONE C

Girone chiuso? Virtualmente sembra di sì, il Treviso dell'ex Cittadella Edoardo Gorini è a + 16 dal secondo posto: ma mancano ancora 14 giornate al termine della stagione.

GIRONE D

Neppure una vittoria in stagione per un Tuttocuoio sempre più ultimo in classifica, con soli 6 punti, ma in negativo sorprende anche l'Imolese, che aveva abituato a ben altri campionato. Intanto, per la corsa alla vetta, risalgono Piacenza e Pistoiese, mentre il -18 dalla stessa, in casa Prato, costa la panchina a mister Simone Venturi: per la sua sostituzione, si valutava Gianluca Atzori, ma alla fine è stato l'ex Carrarese e Cittadella Alessandro Dal Canto la scelta.

GIRONE E

Se nella parte alta della graduatoria il Grosseto tiene il passo, con il solo Tau a tenergli testa, nella parte bassa c'è una nuova vittoria del Poggibonsi, che dopo aver battuto il Follonica Gavorrano nel precedente turno precedente, piega un Siena eccessivamente discontinuo e ora fuori dalla zona playoff.

GIRONE F

Dietro un'inarrestabile Ostiamare, ci sono Ancona e Teramo, con la formazione dorica che approfitta del pari degli abruzzesi per agganciarli agli stessi punti.

GIRONE G

Il testacoda tra Scafatese e Cassino è ovviamente vinto dalla capolista, che continua a macinare punti, e si porta a +14 dal secondo posto, occupato da Trastevere e Valmontone. Un solo punto, invece, per la nuova Olbia, che nei giorni scorsi ha cambiato proprietà e quadri dirigenziali, oltre ad aver annunciato il nuovo allenatore.

GIRONE H

Tiene il passo dei tre punti la capolista Paganese, che batte la Fidelis Andria in un confronto che costa per altro la panchina a mister Giuseppe Scaringella, rimpiazzato da Pasquale Catalano è il nuovo allenatore della compagine pugliese. Possibili cambiamenti anche in casa Ferrandina, Simone Minincleri in pole per rimpiazzare Antonio Summa, in bilico.

GIRONE I

Nuova Igea Virtus, Savoia e Athletic Club Palermo sono ora in vetta alla classifica, ma la Reggina prova la risalita, stando alle calcagna del trittico in vetta. C'è invece caos in casa Vibonese: prima le dimissioni del Ds Angelo Costa, poi, ancor peggio, il passo indietro del presidente Fernando Cammarata. Il club è ora nelle mani del Sindaco, che pare avere già una cordata di imprenditori pronta a subentrare.