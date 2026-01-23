Milan Futuro in campo questa domenica contro la Casatese Merate
MilanNews.it
Dopo il fantastico successo di domenica scorsa contro il ChievoVerona, con i rossoneri che hanno battuto 3-1 una delle big del campionato, il Milan Futuro si prepara al prossimo match contro la Casatese Merate. La squadra di Oddo scende in campo domenica 25 gennaio 2026 alle 14:30 sul terreno del Felice Chinetti: la sfida verrà trasmessa sui canali tematici del club rossonero.
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 42
Milan Futuro 34
Brusaporto 34
ChievoVerona 34
Villa Valle 33
Casatese Merate 32
Virtus Ciserano Bergamo 30
Caldiero Terme 28
Leon 27
Breno 27
Castellanzese 26
Oltrepò 26
Real Calepina 24
Scanzorosciate 24
Varesina 17
Pavia 16
Nuova Sondrio 13
Vogherese 11
MILAN FUTURO
