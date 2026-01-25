Serie D, oggi in campo il Milan Futuro contro la Casatese

vedi letture

Dopo il ChievoVerona, la Casatese Merate. Per la serie "gli esami non finiscono mai", Milan Futuro è pronto a riscendere in campo per giocare la 21ª giornata di Serie D 2025/2026, in programma domenica 25 gennaio alle 14.30. A Solbiate Arno, lì dove era arrivato il passo falso col Pavia, i rossoneri vogliono restare in volo senza perdere di vista la vetta.

QUI MILAN FUTURO

Con il recente e importante 3-1 a Verona a domicilio del Chievo, la squadra ha appena (ri)agguantato il secondo posto nel girone B, ridando slancio al proprio cammino e al girone di ritorno appena cominciato. Una bella vittoria, grazie a una grande prova specialmente in avvio. Tre gol nel giro di mezz'ora con la doppietta di un Traorè che ha ritrovato il sorriso. Miglior attacco del campionato, reparto arretrato da consolidare e in generale un'altalena di prestazioni che paradossalmente si alzano e non poco nei big match. Mister Oddo lo ripete sempre: lavoro e pazienza, voglia e attenzione.

La classifica provvisoria: Folgore Caratese 42; MILAN FUTURO, Brusaporto e ChievoVerona e Brusaporto 34; Villa Valle 33; Casatese Merate 32; CiseranoBergamo 30; Caldiero Terme 28; Leon e Breno 27; Castellanzese e Oltrepò (-1) 26; Leon 24; Real Calepina e Scanzorosciate 24; Varesina 17; Pavia 16; Sondrio 13; Vogherese (-2) 11.