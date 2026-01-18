Milan Futuro, Chaka Traorè: "Abbiamo reagito da gruppo: molto importante vincere"

Vittoria di prestigio per Milan Futuro che è andato a vincere a Verona contro il Chievo, una delle formazioni meglio attrezzate del girone B di Serie D: i rossoneri hanno aggnaciato proprio i clivensi al secondo posto della classifica. Al termine della gara Chaka Traorè, attaccante della formazione milanista e autore di una doppietta, ha parlato ai canali sociali del club. Le sue dichiarazioni in integrale.

Avete trovato motivazioni davanti all'avversario forte?

"Oggi si è visto che la squadra era sul pezzo e che volevamo vincere a tutti i costi dopo la sconfitta di domenica. Abbiamo reagito da gruppo e si è visto sin dai primissimi minuti: era molto importante vincere"

Come ti senti? Che obiettivi hai?

"Il primo obiettivo è non farsi male di nuovo, ne ho fatti abbastanza di infortuni quest'anno: voglio trovare continuità e soprattutto essere a disposizione dei miei compagni, perché abbiamo bisogno di tutti. In questo momento sono contento e spero di continuare su questa scia"