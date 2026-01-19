Clamorosa impresa del Milan Futuro! Schiantato il Chievo fuori casa e secondo posto in classifica
Grande impresa del Milan Futuro! I rossoneri di mister Massimo Oddo hanno battuto ieri 1-3 il Chievo Verona, una delle squadre più competitive del girone B di Serie D, grazie a un primo tempo sontuoso terminato con il triplo vantaggio. Mattatore della gara è stato Chaka Traorè, autore di una doppietta nei primi 20 minuti di gara: la ciliegina sulla torta è stata messa da Emanuele Sala che ha timbrato il cartellino al 40°. Un risultato che proietta il Diavolo al secondo posto in classifica, al pari proprio del Chievo e del Brusaporto, a -6 punti dalla capolista Folgore Caratese. Sia all'andata che al ritorno vittoria contro i clivensi.
LA CLASSIFICA - SERIE D, GIRONE B
Folgore Caratese 40
Milan Futuro 34
Brusaporto 34
Chievo Verona 34
Villa Valle 33
Casatese Merate 32
CiseranoBergamo 30
Caldiero Terme 28
AC Leon 27
Breno 27
Castellanzese 26
Oltrepò 26
Real Calepina 24
Scanzorosciate 21*
Varesina 17
Pavia 16
Sondrio 14*
Vogherese 13
* una partita in meno
LE PAROLE DI ODDO
Una delle migliori prove stagionali? Quando si alza il livello, rispondiamo con prove così?
"L'aspetto in assoluto su cui dobbiamo migliorare di più: la motivazione, la voglia di vincere, trovare gli stimoli anche dove sono inferiori. Non è un caso che abbiamo perso tanti punti contro squadre di un livello basso e vinto praticamente sempre con squadre di alto livello. Troviamo la concentrazione, la voglia di andare a vincere queste partite: ma questo è un lato negativo e su cui i giovani devono lavorare e crescere. Perché è un peccato: avremmo potuto avere tanti punti in più che abbiamo un po' buttato"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan