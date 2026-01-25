Milan Futuro, Karaca: "Tutti abbiamo lo stesso obiettivo: andare in prima squadra. Sogno San Siro"

vedi letture

Uno dei nuovi volti del Milan Futuro in questa stagione si chiama Berkay Karaca, è un difensore turco, nato in Germania, che il club rossonero ha acquistato nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato dallo Schalke 04 dove è cresciuto. Il centrale classe 2006 è uno degli uomini fidati del tecnico Massimo Oddo in quest'annata, infatti ha partecipato tra girone B di Serie D e Coppa Italia di categoria a 20 partite complessive, fornendo anche un assist. Karaca è stato intervistato ai canali ufficiali del club alla vigilia dell'importante sfida contro la Casatese Merate di domani. Le sue dichiarazioni.

Quali emozioni quando ti ha preso il Milan?

"È stato davvero un momento speciale per me e per la mia famiglia. Ogni giocatore e ogni tifoso al mondo conosce il Milan per la sua storia, le sue leggende. Al momento ero orgoglioso, felice ma anche pronto perchè è stata una cosa speciale per me, per la mia famiglia e per i miei amici. Ho deciso molto velocemente di venire qua: è stata davvero una grande cosa per me perché ora vivo da solo. Quando sono arrivato ero in un mondo completamente diverso perché conoscevo solamente Milanello: è veramente un centro sportivo enorme e mi sento bene qui"

Come hai iniziato a giocare?

"Ho cominciato a giocare a calcio a cinque anni in una cittadina. Nel 2014 sono andato allo Schalke 04 e ci sono rimasto per 11 anni: ho ricevuto tanto come calciatore e come persona. È stato un periodo felice perché sono nato a Gelsenkirchen, la città dello Schalke, era molto vicino a casa mia: guidavo dieci minuti per andare ad allenarmi. Ho imparato la disciplina di allenarmi duramente, la mentalità per competere ad alti livelli: per esempio ho avuto lo stesso allenatore di Thiaw nell'U19. Ho giocato 11 anni e credo di aver fatto bene anche se ho avuto pure momenti poco felici: nell'U17 e U19 ho avuto infortuni. Se guardo indietro è stato un bene perché mi ha reso più forte mentalmente e ho imparato a concentrarmi di più sul mio corpo. In U18 sono stato convocato per la prima volta per la Nazionale della Turchia, è stato un momento davvero speciale"

Sulle origini della sua famiglia...

"I miei genitori sono nati in Turchia e io sono nato in Germania: ho entrambe le nazionalità e posso decidere se giocare per l'uno o l'altro paese. Ho deciso la Turchia per i miei genitori, per loro è stato molto speciale quando ho giocato con la Nazionale per la prima volta"

Quale ex campione del Milan ti piace?

"Zlatan è un idolo per la nostra generazione: era bellissimo vederlo giocare. Poi leggende come Gullit, Maldini... Incredibile quando vedevo i loro video, specialmente quelli di Ronaldinho: era bellissimo guardare i video di come giocava"

Sull'esperienza in Milan Futuro fin qui:

"Nel Milan Futuro ogni giocatore ha lo stesso obiettivo: andare in prima squadra e ottenere il massimo dalla nostra carriera. Il mio obiettivo è crescere, imparare tanto tanto tanto. Certamente sarebbe un sogno poter giocare a San Siro: ogni giocatore ha lo stesso sogno e tutti sappiamo che dobbiamo lavorare duramente"