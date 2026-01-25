Serie D, le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Casatese Merate
Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Casatese Merate, gara valida per la 21^ giornata di Serie D che inizierà alle 14.30 allo stadio F. Chinetti di Solbiate Arno:
MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Hodzic, Zukic; Ossola, Sardo, Traoré: Asanji. A disp.: Bouyer, Cullotta, Nolli, Borsani, Branca, Domnitei, Eletu, Magrassi, Sia. All.: Oddo.
CASATESE MERATE: Lionetti, Pirola, Geddo, Corno, Ferrante, Milani, Mendola, Ndao Mor, El Hadaji, Mecca, Avinci. A disp.: BRagotto, Crotti, Servietti, Fortunato, Losa, Braida, Kabori, Diana, Goffi. All.: Commisso.
