Milan Futuro, domenica torna in campo contro lo Scanzorosciate

Milan Futuro, domenica torna in campo contro lo ScanzorosciateMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 13:40MILAN FUTURO
di Andrea La Manna

Dopo la deludente sconfitta casalinga arrivata contro la Casatese Merate per 2-3, Milan Futuro tornerà in campo questa domenica 1 febbraio alle ore 14.30 sul campo dello Scanzorosciate. I rossoneri sono attualmente al 5° posto in classifica, ultimo posto valido per contristare i play-off, mentre i prossimi avversari occupano il 13° posto, con 27 punti, a -7 dai rossoneri. Questa la classifica aggiornata:

SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 45
Chievo Verona 37
Villa Valle 36
Casatese Merate 35
Milan 34
Brusaporto 34
Caldiero Terme 31
Virtus Ciserano Bergamo 30
Oltrepò 29
Breno 28
Leon 27
Real Calepina 27
Scanzorosciate 24
Castellanzese 26
Varesina 17
Pavia 17
Nuova Sondrio 13
Vogherese 11