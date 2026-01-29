Milan Futuro, domenica torna in campo contro lo Scanzorosciate
Dopo la deludente sconfitta casalinga arrivata contro la Casatese Merate per 2-3, Milan Futuro tornerà in campo questa domenica 1 febbraio alle ore 14.30 sul campo dello Scanzorosciate. I rossoneri sono attualmente al 5° posto in classifica, ultimo posto valido per contristare i play-off, mentre i prossimi avversari occupano il 13° posto, con 27 punti, a -7 dai rossoneri. Questa la classifica aggiornata:
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 45
Chievo Verona 37
Villa Valle 36
Casatese Merate 35
Milan 34
Brusaporto 34
Caldiero Terme 31
Virtus Ciserano Bergamo 30
Oltrepò 29
Breno 28
Leon 27
Real Calepina 27
Scanzorosciate 24
Castellanzese 26
Varesina 17
Pavia 17
Nuova Sondrio 13
Vogherese 11
MILAN FUTURO
MN - Oddo dopo la sconfitta di oggi: "Bisogna mettere un po' più di convinzione e cattiveria agonistica"
La Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalodi Franco Ordine
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Cattaneo: "Tutti meravigliati da Fullkrug, ma è normalità. Milan, scudetto ancora possibile: ecco cosa serve"
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
