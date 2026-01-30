ufficiale Il giovane El Hadj Malick Cissé è un nuovo calciatore rossonero

vedi letture

In casa Milan è un giorno caldissimo non solo per la prima squadra. I rossoneri hanno infatti ufficializzato il giovane difensore senegalese classe 2008' El Hadj Malick Cissé. Il ragazzo farà da spola tra Milan Futuro e Milan Primavera, prima di capire quale sarà realmente il suo percorso con i colori rossoneri e trovare subito il giusto ambientamento in Italia.

CARATTERISTICHE E POSIZIONE

Difensore centrale alto quasi 1.90, Cissè è attualmente un giocatore della Be Sport Academy, ma come detto il suo destino è in Europa, sponda Milan. Il giovane centrale è reduce da un 2025 in cui si è imposto nella Coppa d’Africa U17 e nel Mondiale U17 disputato in Qatar, competizioni che hanno definitivamente acceso i riflettori sul suo nome. Forte tecnicamente, abile nel gioco aereo e dotato di un’interessante intensità in velocità, è uno dei prospetti più interessanti del calcio africano. Per il Milan, un acquisto del genere apre gli orizzonti verso uno scouting non solo prettamente europeo, ma anche africano per l'appunto.

L’INTERESSE DEL BARÇA, POI IL MILAN

Si. Proprio il Barcellona insieme al Lipsia era stato uno dei principali concorrenti dei rossoneri per il suo cartellino, anche in Inghilterra club come Burnley e Ipswich Town lo avevano già valutato attraverso specifici provini, poi andati a vuoto.

Inoltre, in Catalogna Cissè aveva trascorso due settimane di allenamenti e visite alle strutture insieme al compagno di nazionale U17 MouhamedDabo, con test tecnici e contenuti social diffusi a fine 2024 che avevano confermato l’interesse blaugrana. Il blitz del Milan e l’orgoglio del progetto rossonero hanno avuto la meglio. Oddo potrà contare così su un talento ancora tutto da svezzare e crescere, ma le sensazioni restano molto positive.