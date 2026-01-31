Serie D, Scanzorosciate-Milan Futuro: le formazioni ufficiali
MilanNews.it
Manca poco più di un quarto d'ora al fischio d'inizio del match tra Scanzorosciate e Milan Futuro. Queste le scelte dei due allenatori:
SCANZOROSCIATE
Colleoni - Dieng - Poli - Ruggeri - Grassia - Zambelli - Gueye - Binetti - Haoufadi - Belloli - Valois
A disp. Calzaferri - Malanchini - Deldossi - Carminati - Brigonli - Mombrini - Marsetti - Scuderi - Oppizzi
All. Delpiano
MILAN FUTURO
Torriani - Cappelletti - Borsani - Eletu - Zukic - Vladimirov - Ossola - Sala - Traore - Sardo - Sia
A disp. Longoni - Karaca - Pagliei - Minotti - Vechiu - Geroli - Branca - Magrassi - Asanji
All. Oddo
Pubblicità
MILAN FUTURO
La differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita... di Luca Serafini
Le più lette
1 Mateta può arrivare a Milano già in serata, ma c'è bisogno che si verifichino due condizioni imprescindibili
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com