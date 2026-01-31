Serie D, Scanzorosciate-Milan Futuro: le formazioni ufficiali

di Andrea La Manna

Manca poco più di un quarto d'ora al fischio d'inizio del match tra Scanzorosciate e Milan Futuro. Queste le scelte dei due allenatori:

SCANZOROSCIATE 
Colleoni - Dieng - Poli - Ruggeri - Grassia - Zambelli - Gueye - Binetti - Haoufadi - Belloli - Valois 

A disp. Calzaferri - Malanchini - Deldossi - Carminati - Brigonli - Mombrini - Marsetti - Scuderi - Oppizzi 
All. Delpiano 
 

MILAN FUTURO 
Torriani - Cappelletti - Borsani - Eletu - Zukic - Vladimirov - Ossola - Sala - Traore - Sardo - Sia 

A disp. Longoni - Karaca - Pagliei - Minotti - Vechiu - Geroli - Branca - Magrassi - Asanji 
All. Oddo 