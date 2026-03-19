Il Milan Futuro affronterà il Sondrio nel prossimo weekend di Serie D: la classifica

Il Milan Futuro affronterà il Sondrio nel prossimo weekend di Serie D: la classificaMilanNews.it
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Oggi alle 07:40MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Dopo l'importante vittoria dello scorso weekend contro l'Oltrepò, il Milan Futuro di Massimo Oddo ospiterà domenica prossima il Sondrio allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno in occasione della 28esima giornata di Serie D, Girone B. 

SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 54 punti (27 partite)
Milan Futuro 45 (27)
Villa Valle 44 (27)
Chievo Verona 34 (27)
Casatese Merate 43 (27)
Leon 42 (27)
Brusaporto 42 (27)
Scanzorosciate 39 (27)
Oltrepò 39 (27)
Ciserano Bergamo 37 (27)
Castellanzese 36 (27)
Caldiero Terme 36 (27)
Real Calepina 36 (27)
Breno 30 (27)
Varesina 25 (27)
Pavia 25 (27)
Sondrio 22 (27)
Vogherese 11 (27)