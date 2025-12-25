Gattuso: "Sono pochi gli italiani in Serie A, è un dato di fatto"

Intervistato da Vivo Azzurro, il CT dell'Italia - Rino Gattuso - ha parlato così in vista del playoff di marzo e si è soffermato su quella che è la situazione dei calciatori in Serie A: "Noi abbiamo giocatori forti, anche se è un dato di fatto che sono pochi gli italiani in Serie A.

Ho apprezzato molto i sacrifici fatti dai ragazzi, c’è chi è stato male ed è rimasto tutto il tempo con noi. Nella mia carriera sono arrivato tante volte con le stampelle a Coverciano. È giusto così, un gruppo non si crea stando solo tre o quattro giorni insieme".