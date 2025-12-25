Pavlovic, che numeri in difesa: ecco i dati più significativi

vedi letture

Strahinja Pavlovic è diventato nel corso del tempo una colonna portante della difesa rossonera. Non dimentichiamoci però da dove è partito il serbo: l'anno scorso a tratti è risultato anche fuori luogo e inappropriato al contesto rossonero, finendo spesso al centro delle critiche per la poca affidabilità che dava alla squadra. Con l'arrivo di Max Allegri però tutto è cambiato. Non solo il tecnico ha portato in primis sicurezze dal punto di vista mentale alla squadra e al ragazzo, ma ha anche riportato nella propria zona di confort i giocatori, tra cui proprio Pavlovic. Vediamo il suo 2025 in rossonero. Ma andiamo ad analizzare i suoi numeri nella fase difensiva di questa stagione in corso

2025/2026 IN DATI - Ha subito 13 gol con la difesa del Milan quando è in campo (0,91 gol concessi per 90′), 7 i clean sheet in 15 partite, un ottimo dato per un difensore centrale. 4,21 chiarezza palla e 0,63 blocchi al tiro per 90′, dati che indicano presenza costante nelle situazioni difensive. Anche sui duelli aerei i dati sono ottimi: circa 2,45 vinti a partita, dato che lo porta ad essere tra i migliori nel campionato per il ruolo in questa statistica. Infine, altro elemento da sottolineare è che il serbo viene dribblato pochissimo: solo 0,21 volte subìte per 90′.