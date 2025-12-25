La stagione di Ardon Jashari: tra attesa e potenziale sorpresa
Un investimento da aspettare, coccolare e studiare nei minimi dettagli. Ardon Jashari ha giocato pochissimo sin qui con il Milan. Solo 4 presenze in prima squadra (due in Coppa Italia e una in Supercoppa e una in Serie A). Davvero troppo poco per provare a costruirci un discorso focus. L’infortunio di inizio stagione ha sicuramente condizionato l’ambientamento dello svizzero in Italia, togliendo ad Allegri rotazioni e alternative ad un instancabile (ma comunque umano) Luka Modric.
In Coppa Italia contro la Lazio, dove Jashari ha giocato dall’inizio ha saputo gestire bene i ritmi bassi della gara. Anche in Supercoppa contro il Napoli non ha giocato una brutta gara, anzi. Ha pulizia tecnica, visione e molta dinamicità. Mancano ancora ritmo partita e una condizione migliore. Ma il tempo per Ardon potrà sicuramente essere un degno alleato per conquistarsi la fiducia di Massimiliano Allegri.
