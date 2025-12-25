Gattuso: "Non sono più il Rino di una volta, oggi faccio un lavoro totalmente diverso"
Gennaro Gattuso, CT dell'Italia, si è concesso in un'intervista a Vivo Azzurro: "Devo vivere alla giornata. Non sono più il Gattuso di una volta, oggi faccio un lavoro totalmente diverso. Sono il primo a dover dare tranquillità, devo sbagliare il meno possibile e fare le scelte giuste.
Se mi mettessi a pensare ora alla partita di marzo non ci arriverei lucido. L’energia oggi si deve perdere sulle scelte che andremo a fare. Nei dieci giorni a Coverciano ci dedicheremo a preparare la partita al meglio. Vivrò questi tre mesi girando, vedendo partite e parlando con i miei ragazzi".
