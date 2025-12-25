Maignan: tutte le medie gol subiti da quando è in rossonero
Mike Maignan arriva al Milan nella stagione 2021/2022 da quasi sconosciuto. Il suo compito era quello di sostituire un portiere che aveva fatto la storia del Milan che poi poi si è separato dai rossoneri non lasciando un bel ricordo ai tifosi: Gianluigi Donnarumma. Fin da subito Maignan si è dimostrato un vero e proprio fenomeno nel suo ruolo. Riflessi eccelsi, piede più che educato e tanta leadership. Ma quanti gol ha subito il francese nelle diverse stagioni al Milan e quali sono le medie gol subiti di ogni stagione?
MEDIE GOL STAGIONE PER STAGIONE
2021/2022 39 presenze, 32 gol subiti, 0,82 media gol subiti a partita. La migliore nella sua carriera in rossonero
2022/2023 29 presenze, 27 gol subiti, 0,93 media gol subiti a partita.
2023/2024 42 presenze, 52 gol subiti, 1,24 media gol subiti a partita. La peggiore nella sua carriera in rossonero
2024/2025 53 presenze, 58 gol subiti, 1,09 media gol subiti a partita.
2025/2026 18 presenze, 16 gol, 0,89 media gol subiti a partita. Stagione in corso
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan