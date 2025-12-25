Maignan: tutte le medie gol subiti da quando è in rossonero

vedi letture

Mike Maignan arriva al Milan nella stagione 2021/2022 da quasi sconosciuto. Il suo compito era quello di sostituire un portiere che aveva fatto la storia del Milan che poi poi si è separato dai rossoneri non lasciando un bel ricordo ai tifosi: Gianluigi Donnarumma. Fin da subito Maignan si è dimostrato un vero e proprio fenomeno nel suo ruolo. Riflessi eccelsi, piede più che educato e tanta leadership. Ma quanti gol ha subito il francese nelle diverse stagioni al Milan e quali sono le medie gol subiti di ogni stagione?

MEDIE GOL STAGIONE PER STAGIONE

2021/2022 39 presenze, 32 gol subiti, 0,82 media gol subiti a partita. La migliore nella sua carriera in rossonero

2022/2023 29 presenze, 27 gol subiti, 0,93 media gol subiti a partita.

2023/2024 42 presenze, 52 gol subiti, 1,24 media gol subiti a partita. La peggiore nella sua carriera in rossonero

2024/2025 53 presenze, 58 gol subiti, 1,09 media gol subiti a partita.

2025/2026 18 presenze, 16 gol, 0,89 media gol subiti a partita. Stagione in corso