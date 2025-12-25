Modric, campione infinito ma ha bisogno di rifiatare: il bilancio della stagione

Luka Modric ha conquistato il Milan, non che avessimo molti dubbi sinceramente. Leadership, una calma nobile e tanta qualità. Nonostante un ultimo periodo di normale e umano calo fisico, Modric è un elemento imprescindibile per il Milan di Massimiliano Allegri.

Nonostante i 40 anni Luka Modric è uno dei pilastri del Milan di Massimiliano Allegri. Esiste una squadra con e senza il croato in campo, e a confermarlo non è solo la media punti a partita molto alta che la formazione rossonera ha quando l'ex Real Madrid gioca (circa 2,50), ma anche il fatto che il Pallone d'Oro 2018 è un vero e proprio talismano per questo Diavolo. Infatti, quando Allegri ha schierato il croato in campo dal primo minuto, il Milan ha perso solo una volta, contro la Cremonese, alla prima giornata di campionato. Per il resto solo vittorie e pareggi. Quando però il tecnico livornese ha deciso di non schierare titolare il croato sono arrivate due sconfitte, entrambe nelle coppe, contro la Lazio in Coppa Italia e il Napoli in Supercoppa.

NUMERI E STATISTICHE

I numeri in stagione parlano di un ragazzo di 40 anni che ha messo a segno sin qui un gol e due assist, ma tanta, tantissima classe. Arte pura Luka Modric.