Rabiot: "Potevo arrivare prima al Milan? È vero, mia mamma ha parlato con Galliani"

Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato sul finale di mercato estivo in rossonero perché fortemente voluto dal tecnico Massimiliano Allegri, si è concesso in vista di questo Natale a Sky Sport 24 per una lunga intervista sulla prima parte di questa stagione, che sicuramente si sta rivelando particolarmente positiva per il Milan. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla possibilità di arrivare prima al Milan: "Se è vero che da piccolo c'era stata l'ipotesi di venire a giocare con il Milan? Sì, è vero. Mia mamma ha parlato con Galliani, si conoscono bene. Non mi ricordo esattamente la stagione, ma ci siamo parlati senza trovare l’accordo. Il Milan è sempre stato qualcosa di grande, quindi ovviamente ogni volta che viene un club così lo si ascolta. Non mi ricordo esattamente perché non abbiamo chiuso”.