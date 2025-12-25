Allegri: partenza record. Mai così bene sulla panchina del Milan
Al termine della partita tra Torino e Milan, giocata l'8 dicembre e vinta dai rossoneri con una rimonta incredibile da 2-0 a 2-3, il tecnico livornese ha registrato la migliore partenza nella sua storia in rossonero. Con Allegri in panchina infatti, il Milan ha raccolto 31 punti in 14 giornate di Serie A con 9 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, segnando 22 gol e subendone solo 11. Rispetto ai primi 19 turni della stagione 2024/25, la squadra ha fatto più punti pur giocando meno partite, indicando un miglior rendimento complessivo. Con questi dati, il mister ha firmato il suo miglio avvio di semrpe nelle cinque stagioni complessive alla guida del Milan.
QUESTE LE PRIME 14 GIORNATE
1 Milan - Cremonese 1-2
2 Lecce - Milan 0-2
3 Milan - Bologna 1-0
4 Udinese - Milan 0-3
5 Milan - Napoli 2-1
6 Juve - Milan 0-0
7 Milan - Fiorentina 2-1
8 Milan - Pisa 2-2
9 Atalanta - Milan 1-1
10 Milan - Roma 1-0
11 Parma - Milan 2-2
12 Inter - Milan 0-1
13 Milan - Lazio 1-0
14 Torino - Milan 2-3
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan