Allegri: partenza record. Mai così bene sulla panchina del Milan

Al termine della partita tra Torino e Milan, giocata l'8 dicembre e vinta dai rossoneri con una rimonta incredibile da 2-0 a 2-3, il tecnico livornese ha registrato la migliore partenza nella sua storia in rossonero. Con Allegri in panchina infatti, il Milan ha raccolto 31 punti in 14 giornate di Serie A con 9 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, segnando 22 gol e subendone solo 11. Rispetto ai primi 19 turni della stagione 2024/25, la squadra ha fatto più punti pur giocando meno partite, indicando un miglior rendimento complessivo. Con questi dati, il mister ha firmato il suo miglio avvio di semrpe nelle cinque stagioni complessive alla guida del Milan.

QUESTE LE PRIME 14 GIORNATE

1 Milan - Cremonese 1-2

2 Lecce - Milan 0-2

3 Milan - Bologna 1-0

4 Udinese - Milan 0-3

5 Milan - Napoli 2-1

6 Juve - Milan 0-0

7 Milan - Fiorentina 2-1

8 Milan - Pisa 2-2

9 Atalanta - Milan 1-1

10 Milan - Roma 1-0

11 Parma - Milan 2-2

12 Inter - Milan 0-1

13 Milan - Lazio 1-0

14 Torino - Milan 2-3