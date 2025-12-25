Selvaggi sulla lotta scudetto: "Non c'è una corazzata. Forse l'Inter ha qualcosa in più"

Franco Selvaggi, ex calciatore e Campione del Mondo nel 1982 con l'Italia, è stato intervistato da Tuttosport. Selvaggi si è soffermato sul Torino ma ha poi allargato il discorso a quello che è l'attuale campionato, con una lotta per lo scudetto che al momento non ha alcun padrone.

Queste le sue parole a riguardo su quella che sarà la lotta per lo scettro del campionato italiano: "Non c’è una corazzata. Forse l’Inter ha qualcosina in più rispetto alle altre, ma vedo grande equilibrio".