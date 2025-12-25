Mike Maignan: primo giocatore per minutaggio nel 2025. La classifica

Nonostante tre cambi di allenatore, ci sono state nel 2025 alcune pedine chiave e fondamentali per i rossoneri. In questo anno solare che finirà tra pochi giorni, è proprio il capitano Mike Maignan ad aver giocato più minuti di tutti con la maglia rossonera con ben 3921 minuti totali che equivalgono a 43,5 partite. Cifra che poteva essere ancor più superiore se non fosse per gli infortuni che ogni tanto l'hanno costretto a stare lontano dal campo. Vediamo quali sono gli altri 4 calciatori a comporre la top 5 dei più impiegati di quest'anno solare.

LA CLASSIFICA

1° Mike Maignan con 3921 minuti

2° Tijani Reijnders con 3784 minuti

3° Theo Hernandez con 3474 minuti

4° Youssouf Fofana con 3381 minuti

5° Christian Pulisic con 2996 minuti