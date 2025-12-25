Borghi sicuro: “Fullkrug ha fatto vedere chi è, valore ed esperienza comprovati”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del nuovo acquisto del Milan in attacco, il tedesco ex Borussia Dortmund e West Ham Niclas Fullkrug. Il giocatore classe ‘93 arriva a Milano tra i i dubbi generali dei tifosi e della stampa riguardante le sue condizioni fisiche. Ma vediamo cosa ne pensa il giornalista di Sky:

“È arrivato il primo colpo di mercato che non è ancora iniziato. È arrivato Fullkrug, attaccante sul quale ci sono alcuni dubbi e che il Milan potrà schierare già a patire dal 2 gennaio nella trasferta di Cagliari grazie alla deroga concessa. Una panoramica generale: la risposta di pancia dell’opinione pubblica e da parte della stampa è un po’ dubbiosa. Parliamo di un giocatore dal valore e dall’esperienza comprovata perchè Fullkrug nel Dortmund ha fatto vedere chi è, anche in nazionale. Parliamo di uno che ha giocato l’Europeo, la finale di Champions con il Borussia segnando in semifinale al PSG, segnando ai quarti di finale all’Atletico Madrid, quella fu una stagione smagliante da parte di un giocatore che è esploso tardi”