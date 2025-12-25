Milan, la classifica dei cannonieri rossoneri: Leao insegue Pulisic
E' Christian Pulisic il giocatore del Milan che ha segnato di più finora in questa stagione: l'attaccante americano è a quota nove gol tra campionato (sette) e Coppa Italia (2). Alle sue spalle in questa speciale classifica c'è Rafael Leao che ha siglato fino a questo momento sei reti in tutte le competizioni. Dietro al portoghese troviamo invece tre giocatori a quota due gol, vale a dire Alexis Saelemaekers, Strahinja Pavlovic e Davide Bartesaghi.
Questa la classifica dei cannonieri rossoneri:
PULISIC 9
LEAO 6
SAELEMAKERS 2
PAVLOVIC 2
BARTESAGHI 2
MODRIC 1
RICCI 1
LOFTUS-CHEEK 1
FOFANA 1
NKUNKU 1
ATHEKAME 1
RABIOT 1
GIMENEZ 1
