Pasqualin: "Fullkrug? Non credo sia la soluzione ideale"

vedi letture

Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà e ha parlato così di Niclas Fullkrug: “Serviva una prima punta. Non credo che sia la soluzione ideale. Come ruolo si, ma non basta dare il numero nove ad uno che fa l’attaccante”.

Fullkrug sceglie la 9: tutti i predecessori del nuovo centravanti rossonero

Niclas Fullkrug ha deciso di indossare la maglia numero 9. Il centravanti tedesco, che è sbarcato a Milano lunedì sera e che oggi ha volto i testi medici e fisici di rito, sarà il nuovo attaccante del Milan: sarà ufficializzato più avanti, quando verrà aperta in via definitiva la sessione invernale di calciomercato. Il classe 1993 non manca certo di personalità e decide di mettersi sulle spalle una maglia pesante che per un periodo di tempo, prima dell'avvento di Olivier Giroud, è stata anche definita come "maledetta".

L'ultimo possessore della 9 è stato Luka Jovic, la passata stagione, che l'aveva ereditata direttamente dal centravanti francese. In generale, da quando i numeri sono fissi in Serie A (dalla stagione 1995/1996), il club rossonero ha avuto 16 numeri 9. Il più grande di questi è stato sicuramente Pippo Inzaghi, dopo il quale è partita la maledizione. Il migliore in assoluto nella storia del Milan, però, indossava questa maglia quando ancora le numerazioni non erano fisse, ma è il numero 9 rossonero per eccellenza: si tratta di Marco van Basten.

Qui tutti i numeri 9 del Milan dalla stagione 1995/1996 (numerazione fissa):

- George Weah

- Patrick Kluivert

- Gianni Comandini

- Filippo Inzaghi

- Alexandre Pato

- Alessandro Matri

- Fernando Torres

- Mattia Destro

- Luiz Adriano

- Gianluca Lapadula

- André Silva

- Gonzalo Higuain

- Krzystof Piatek

- Mario Mandzukic

- Olivier Giroud

- Luka Jovic