Pasqualin: "Fullkrug? Non credo sia la soluzione ideale"
Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà e ha parlato così di Niclas Fullkrug: “Serviva una prima punta. Non credo che sia la soluzione ideale. Come ruolo si, ma non basta dare il numero nove ad uno che fa l’attaccante”.
Fullkrug sceglie la 9: tutti i predecessori del nuovo centravanti rossonero
Niclas Fullkrug ha deciso di indossare la maglia numero 9. Il centravanti tedesco, che è sbarcato a Milano lunedì sera e che oggi ha volto i testi medici e fisici di rito, sarà il nuovo attaccante del Milan: sarà ufficializzato più avanti, quando verrà aperta in via definitiva la sessione invernale di calciomercato. Il classe 1993 non manca certo di personalità e decide di mettersi sulle spalle una maglia pesante che per un periodo di tempo, prima dell'avvento di Olivier Giroud, è stata anche definita come "maledetta".
L'ultimo possessore della 9 è stato Luka Jovic, la passata stagione, che l'aveva ereditata direttamente dal centravanti francese. In generale, da quando i numeri sono fissi in Serie A (dalla stagione 1995/1996), il club rossonero ha avuto 16 numeri 9. Il più grande di questi è stato sicuramente Pippo Inzaghi, dopo il quale è partita la maledizione. Il migliore in assoluto nella storia del Milan, però, indossava questa maglia quando ancora le numerazioni non erano fisse, ma è il numero 9 rossonero per eccellenza: si tratta di Marco van Basten.
Qui tutti i numeri 9 del Milan dalla stagione 1995/1996 (numerazione fissa):
- George Weah
- Patrick Kluivert
- Gianni Comandini
- Filippo Inzaghi
- Alexandre Pato
- Alessandro Matri
- Fernando Torres
- Mattia Destro
- Luiz Adriano
- Gianluca Lapadula
- André Silva
- Gonzalo Higuain
- Krzystof Piatek
- Mario Mandzukic
- Olivier Giroud
- Luka Jovic
