Chukwueze: "Differenze Conceicao e Allegri? Non posso paragonarli, ognuno ha la sua filosofia"

Samuel Chukwueze, calciatore nigeriano di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Fulham in Premier League, è stato intervistato sul canale di ON Sport direttamente dal ritiro della Nazionale della Nigeria con cui è impegnato in questi giorni per la Coppa d'Africa. Nel corso della chiacchierata, l'esterno offensivo ha parlato tanto anche della sua esperienza in rossonero: sul perché non è andata e su alcuni dei protagonisti della formazione milanista. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Quali sono le differenze tra Conceicao e Allegri?

“Ogni allenatore ha il suo stile e le sue idee di gioco a livello tattico. Quelle di Conceicao sono diverse da quelle di Allegri, quindi dipende da come cambia la formazione e lo stile: non posso paragonarli, ogni tecnico ha la sua filosofia”