Toni non approva il 3-5-2: "Andrebbe abolito a meno che non hai esterni molto offensivi"

vedi letture

Nonostante con il ritorno di Massimiliano Allegri si pensava che il Milan potesse contestualmente tornare al modulo 4-3-3, abbandonato nell'era di Stefano Pioli, il tecnico livornese ha deciso di mantenere gli esperimenti fatti nelle amichevoli estivi, condotti sia per la mancanza, al momento, di giocatori adatti a quel modulo, sia per motivi tattici. L'allenatore ha scelto il 3-5-2 e trovando molto equilibrio nonchè disponibilità dei giocatori sin dall'inizio, ha deciso di proseguire su questa strada per tutta la stagione.

Eppure c'è chi non approva questo modulo con la difesa a tre. Si tratta dell'ex centravanti, campione del mondo con l'Italia, Luca Toni che, ospite nei giorni scorsi del podcast Aura Sport, ha parlato così di questo schieramento tattico molto in voga in quest'epoca calcistica: "Secondo me i 3-5-2 andrebbero aboliti, a meno che non hai esterni davvero molto offensivi. È un gioco in cui fai fatica sia a segnare che a prendere gol".