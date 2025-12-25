Serie A 2025-2026: tutti i numeri del Milan nelle prime 15 giornate di campionato
Il Milan ha giocato finora 15 partite di campionato e i suoi numeri sono i seguenti:
PARTITE GIOCATE: 15
PARTITE VINTE: 9
PARTITE PAREGGIATE: 5
PARTITE PERSE: 1
TIRI TOTALI: 322
TIRI RESPINTI: 48
TIRI FUORI: 75
TIRI IN PORTA: 199
I numeri offensivi:
GOL SEGNATI: 24
OCCASIONI DA GOL: 146
ASSIST: 18
GOL DENTRO L'AREA DI RIGORE: 18
GOL FUORI DALL'AREA: 6
CROSS TOTALI: 27
CROSS UTILI: 45
RIGORI A FAVORE: 3
RIGORI REALIZZATI: 2
DISTANZA PERCORSA: 1705 km
MEDIA PER PARTITA: 114 km
POSSESSO PALLA: 51%
PRECISIONE PASSAGGI: 88%
Provvedimenti disciplinari:
FALLI SUBITI: 189
FALLI COMMESSI: 145
CARTELLINI GIALLI: 23
CARTELLINI ROSSONI: 1
Statistiche difensive:
GOL SUBITI: 13
PARATE: 46
DUELLI TOTALI: 758
DUELLI VINTI: 394
TACKLES TOTALI: 276
TACKELS VINTI: 163
