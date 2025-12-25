Niente Milan-Como a Perth. Biasin: "Mancanza di credibilità del nostro sistema-calcio"

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:36News
di Federico Calabrese

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così di Milan-Como. Prima il sì, poi è arrivato il "no", con la gara che dunque non si giocherà a Perth, in Australia, come da programmi iniziali.

Questo intanto il pensiero di Biasin a riguardo: "Milan-Como che prima si gioca in Australia e poi non si gioca in Australia, ma poi si gioca “in Australia con gli arbitri locali” e infine non si gioca in Australia “perché è un casino…” mette in risalto tutta – ma proprio tutta – la mancanza di credibilità del nostro sistema-calcio". 