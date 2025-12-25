Italia, Gattuso sul playoff: "Non dobbiamo commettere lo stesso errore di quattro anni fa con la Macedonia"

Gennaro Gattuso, CT dell'Italia, si è concesso a Vivo Azzurro per fare il punto della situazione in questo fine anno. Inevitabile, ovviamente, il pensiero a quello che sarà il playoff decisivo per il Mondiale 2026: "Non dobbiamo commettere lo stesso errore di quattro anni fa con la Macedonia.

Il calcio moderno dice che partite facili non esistono più, che un’avversaria può sempre metterti in difficoltà. L’importante è saper reagire, non andare in down se succede qualcosa di negativo, ma dare continuità per 90 minuti».