Italia, Gattuso sul playoff: "Non dobbiamo commettere lo stesso errore di quattro anni fa con la Macedonia"
MilanNews.it
Gennaro Gattuso, CT dell'Italia, si è concesso a Vivo Azzurro per fare il punto della situazione in questo fine anno. Inevitabile, ovviamente, il pensiero a quello che sarà il playoff decisivo per il Mondiale 2026: "Non dobbiamo commettere lo stesso errore di quattro anni fa con la Macedonia.
Il calcio moderno dice che partite facili non esistono più, che un’avversaria può sempre metterti in difficoltà. L’importante è saper reagire, non andare in down se succede qualcosa di negativo, ma dare continuità per 90 minuti».
Pubblicità
News
Contro il pregiudizio e la malafede. La rosa del Milan non è da scudetto. Babbo Natale, porta un difensore a Maxdi Franco Ordine
Le più lette
2 Contro il pregiudizio e la malafede. La rosa del Milan non è da scudetto. Babbo Natale, porta un difensore a Max
3 MN - Un contro di Fullkrug? Kolsberger: "Gli infortuni. Il Milan deve essere fortunato che vada tutto secondo i pieni"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Cuomo: "Classifica spero sia stimolo per la società per lottare con la stessa ambizione di Allegri. Sul rinnovo di Maignan..."
Sei mesi di Milan e Allegri ha suturato la ferita con 32 punti: la convalescenza rossonera ora offre ottimismo
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Kolsberger (BILD): "Fullkrug è il tipico attaccante d'area, ha ottime qualità. Un contro? Gli infortuni"
Carlo PellegattiL’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milan
Antonio VitielloE' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
Pietro MazzaraGabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com