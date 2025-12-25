Tomori, il Mondiale passa dal Milan: il bilancio stagionale finora

vedi letture

Stagione di alti e bassi sin qui per Fikayo Tomori, al suo quinto anno in rossonero. Il difensore inglese è stato un punto fermo del Milan di mister Massimiliano Allegri nella prima parte di stagione, formando insieme a Gabbia e Pavlovic un muro quasi invalicabile. Si, perché i rossoneri poco prima di questo ultimo periodo, coinciso con i pareggi con Pisa e Sassuolo, erano una delle difese meno battute del nostro campionato. Merito anche, dobbiamo dirlo, di un Tomori quasi prime in questo nuovo ruolo da braccetto destro.

TRA LUCI E OMBRE: LA STAGIONE DI TOMORI

Come detto, finora Tomori ha saputo comportarsi bene al di là di qualche singolo episodio sfortunato (vedi il rigore concesso contro il Torino, ad esempio). Per l’ex difensore del Chelsea sono finora due assist in questa stagione. Il primo a Rafa Leao in Coppa Italia contro il Bari, e l’ultimo sempre al portoghese ma in campionato, nella vittoria casalinga 1-0 contro la Lazio.

VERSO MILAN-GENOA

PREZZI E PROMOZIONI

Dal 24 novembre al 1° dicembre, in occasione del Red&Black Friday potrai usufruire delle seguenti agevolazioni:

Se acquisti 1 biglietto: il prezzo parte da 14€ in fase abbonati e da 24€ durante la vendita libera.

Se acquisti 2 biglietti: il primo è a tariffa intera mentre il secondo è in promozione, con prezzi a partire da €7 in fase abbonati e in fase Milan Club, e da €12 in fase di vendita libera.

Se acquisti 3 biglietti: due sono a tariffa intera, il terzo è in promozione con prezzi a partire da €7 in fase abbonati e in fase Milan Club, e da €12 in fase di vendita libera.

Se acquisti 4 biglietti: due sono a tariffa intera e due in promozione, con prezzi a partire €7 in fase abbonati e in fase Milan Club, e da €12 in fase di vendita libera.

MATCHDAY UPGRADES

Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere una intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di 38€, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.

Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Genoa ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.