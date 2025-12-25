Bartesaghi: doppietta da record. Davide sei già nella storia!

Nella partita contro il Sassuolo, pareggiata 2-2 dopo che il Milan passato in svantaggio era riuscito a rimontare, ha visto un giovane talento rossonero segnare il suo primo gol e la sua prima doppietta con la maglia del Milan. Stiamo parlando di Davide Bartesaghi, nelle giovanili del Milan dal lontano 2012 e attualmente titolare della prima squadra, fresco di rinnovo fino al 2030. La prima statistica curiosa è che non veniva segnata una doppietta da un giocatore italiano con la maglia del Milan dal 9 maggio 2022. 3 anni e mezzo sono passati quando allora, Sandro Tonali, nell'1-3 in casa dell'Hellas Verona, segnò due reti fondamentali nella volata per il 19° scudetto milanista.

IL RECORD - Non solo questo però, c'è anche un record tutto suo. Davide Bartesaghi a 19 anni e 350 giorni ha festeggiato il suo primo gol in carriera in Serie A e, nello stesso giorno, la sua prima doppietta, la più giovane mai segnata da un difensore rossonero nel massimo campionato italiano. Non solo: Bartesaghi è il più giovane difensore italiano a segnare dai tempi di Paolo Maldini, un nome che non ha bisogno di presentazioni