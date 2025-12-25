Saelemaekers, la stagione del riscatto: così si è preso il Milan

Alexis Saelemaekers è sicuramente uno dei giocatori più propositivi di questa stagione finì a questo momento. Voluto fortemente da mister Allegri, il belga ha saputo imporsi fortemente per spirito di sacrificio e una buonissima capacità di leadership.

Arrivato nel 2020, ai tempi il giovane e acerbo Saelemaekers non era riuscito a mettersi in mostra come nell'ultimo anno e mezzo, in cui Thiago Motta e Ranieri prima e Allegri poi sono riusciti a valorizzare il suo talento. Grazie a questo periodo, tra l'altro, Saelemaekers dovrebbe conquistare anche un posto nella rosa del Belgio che parteciperà ai prossimi Mondiali.

NUMERI E CURIOSITÀ

Quattro assist e due goal fin qui tra Coppa Italia e Serie A per Saelemaekers, tornato al Milan dopo gli ottimi prestiti con Bologna e Roma. Titolarissimo di Allegri sulla fascia destra di centrocampo, il classe 1999 ha dimostrato di poter essere tranquillamente titolare in una big del campionato italiano, il tutto dopo gli iniziali dubbi.