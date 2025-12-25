Allegri oltre 100 vittorie in rossonero: ecco chi lo precede in classifica

Massimiliano Allegri, con la vittoria nel derby per 0-1 con gol di Pulisic, ha raggiunto le 100 vittorie da allenatore del Milan. Il tecnico ha raggiunto questa soglia con l’AC Milan sommando la sua prima esperienza (2010‑2014) e la seconda (dal 2025/26). È uno dei pochissimi allenatori nella storia del club ad aver raggiunto questo traguardo, entrando nella classifica dei coach con più successi rossoneri.

LA CLASSIFICA DEGLI ALLENATORI - Allegri come Ancelotti, Sacchi e Capello

Come riporta Opta, Allegri è diventato il settimo allenatore nella storia del Diavolo capace di registrare la tripla cifra di successi. Il tecnico raggiunge così l'Olimpo dei grandi mister che hanno fatto la storia del Milan. Ecco chi lo precede in questa speciale graduatoria: Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello, Stefano Pioli, Nils Liedholm, Arrigo Sacchi