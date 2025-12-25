Milan, Pulisic capocannoniere rossonero con 9 gol segnati

E' Christian Pulisic il giocatore del Milan che ha segnato di più finora in questa stagione: l'attaccante americano è a quota nove gol tra campionato (sette) e Coppa Italia (2). Alle sue spalle in questa speciale classifica c'è Rafael Leao che ha siglato fino a questo momento sei reti in tutte le competizioni. Dietro al portoghese troviamo invece tre giocatori a quota due gol, vale a dire Alexis Saelemaekers, Strahinja Pavlovic e Davide Bartesaghi.

Questa la classifica dei cannonieri rossoneri:

PULISIC 9

LEAO 6

SAELEMAKERS 2

PAVLOVIC 2

BARTESAGHI 2

MODRIC 1

RICCI 1

LOFTUS-CHEEK 1

FOFANA 1

NKUNKU 1

ATHEKAME 1

RABIOT 1

GIMENEZ 1