Florenzi: "Lo Scudetto con il Milan uno degli apici della mia carriera"

Alessandro Florenzi, che si è ritirato dal calcio giocato al termine dell'ultima stagione dopo aver giocato gli anni finale della sua carriera con il Milan, è stato intervistato da Radio TV Serie A nel format "Storie di Serie A": una chiacchierata incentrata sul suo percorso da calciatore in cui non è potuto mancare il riferimento agli anni con il Diavolo che gli hanno regalto la vittoria dello Scudetto con un ruolo da protagonista.

Le parole di Florenzi nel ricordare l'anno della vittoria dello Scudetto: "È stata una cosa incredibile perchè è stato un anno davvero particolare. Noi quell'anno facciamo anche la Champions League e usciamo ai gironi. Nasce tutto che noi veniamo eliminati e a gennaio-febbraio eravamo ancora lì aggrappati all'Inter che era prima. Noi abbiamo messo tutte le nostre energie sul campionato e abbiamo fatto una cavalcata incredibile, riuscendo a vincere il campionato dopo 10 anni che il Milan non lo vinceva. Penso sia stato uno degli apici della mia carriera, assolutamente. Il più grande giocatore ci ha fatto vincere lo Scudetto: il gruppo. Non c'era nè Leao, nè Theo, nè Ibra, nè Kjaer, nè Florenzi: c'era un gruppo che andava dalla stessa parte e penso che quello sia l'ingrediente segreto per vincere"