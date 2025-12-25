Cruciani snobba Fullkrug: “È uno scarto del West Ham. Non risolverà nulla”
Durante l’ultima puntata del podcast Number 1, condotto da Sabatini, Zazzaroni e Cruciani, proprio quest’ultimo ha parlato del nuovo acquisto rossonero Niclas Fullkrug e ha espresso la sua opinione in merito all’operazione. Queste le sue parole:
“Non penserete che Fullkrug possa risolvere i problemi del Milan in attacco. È uno scarto del West Ham. Io non ho la palla di vetro, magari sarà l’acquisto più azzeccato della storia. Un giocatore che è arrivato in Premier in una squadra mediocre, nemmeno al West Ham si è integrato e li ci possono essere mille motivi, magari non andava bene al West Ham am andrà bene al Milan. Però che possa risolvere, con dei problemi fisici del genere, l’attacco del Milan, io ho degli enormi dubbi.
