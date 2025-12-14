Milan-Sassuolo 2-2, pagelle: Bartesaghi goleador da 7.5. Diverse insufficienze, compreso Allegri

vedi letture

Milan-Sassuolo finisce 2-2. Nel primo tempo, i rossoneri tengono sempre il pallino del gioco, ma è il Sassuolo a passare in vantaggio sfruttando – in verticale – una brutta palla persa di Rabiot con Koné bravo a superare Maignan. La squadra di Allegri, però, non demorde e reagisce mettendo gli ospiti all’angolo. Bartesaghi, su pallone forte di Loftus-Cheek sul secondo palo, chiude l’azione incrociando il mancino per il pareggio che manda le squadre sull’1-1. In avvio di ripresa è di nuovo Bartesaghi a portare avanti il Milan, ma il Sassuolo graize ai cami arriva al pareggio con Laurienté.

MILAN-SASSUOLO 2-2, PAGELLE:

Maignan 6: Koné lo supera con un gran tocco sotto nell’unica azione pulita del Sassuolo nel primo tempo. Ottimo a dire di no a Thorsverd quando il Sassuolo rimette la testa fuori dal guscio dopo l’ora di gioco. Gelato da Laurienté.

Tomori 6: decisamente frizzante per tutta la partita. Nella prima frazione si butta spesso e volentieri nell’half space tra Saelemaekers e Loftus-Cheek e questo apre delle falle nella difesa ospite. Prezioso anche in diversi recuperi, specie nel far abortire delle ripartenze del Sassuolo. Decisivo con due interventi nel finale anche divide le colpe con Saelemaekers sul gol del pari di Laurienté.

Gabbia 6: Koné lo supera in dinamica, lui prova a metterci il fisico ma il centrocampista ospite ha una marcia più alta e fa secco Maignan. Poi cresce nell’arco della partita. Esce per un problema al ginocchio che, si spera, non sia nulla di serio. (dal 61’ De Winter 5: subentra a Gabbia e sembra esser in partita. Poi concede tutto il tempo a Pinamonti per prendere posizione e far passare il pallone per Laurienté in occasione del 2-2).

Pavlovic 6: solido e più posizionale rispetto a Tomori, anche perché il Milan sviluppa maggiormente a destra. Superata la metà del primo tempo, anche lui inizia a mettere i piedi nella metà campo avversaria. Nel secondo tempo rischia qualcosa a livello di contatto con Cheddira.

Saelemaekers 5.5: una spina costante nel fianco per il Sassuolo. Punta, crossa, viene dentro al campo per giocare e aprire la fascia a Loftus-Cheek e Tomori. Crolla il livello prestazionale nel secondo tempo, quando accusa anche un po’ di stanchezza e perde di vista Laurienté sul 2-2. (dal 90’ Athekame sv)

Loftus-Cheek 6: primo tempo di grande impatto, fisico e tecnico. Si fa sentire spesso e volentieri nel corpo a corpo ed è lui che crea l’assist per il gol del pareggio di Bartesaghi. Quando Allegri lo manda a fare la prima punta, cala un po’ nel rendimento.

Modric 5.5: soffre la marcatura individuale di Matic, che gli fa valere il fisico e lo porta su coordinate poco inclini a Luka. Impreciso, nel primo tempo, in almeno tre situazioni dove rischia di scoprire la difesa. Meglio nel secondo tempo, sia da mediano di lettura sia in impostazione, ma sulle palle da fermo, almeno oggi, non ne becca mezza.

Rabiot 5.5: perde il pallone dal quale il Sassuolo genera il gol dello 0-1. Pochi minuti dopo è bravissimo ad andare in pressione forte su Fadera. Dribbla un avversario ma poi spara su Muric in uscita. Sul rimbalzo, prova a tirare di nuovo, ignorando Pulisic libero a sinistra. Non incide nel secondo tempo, specie quando Allegri toglie l’americano.

Bartesaghi 7.5: bravo nel porsi sempre bene con il corpo nell’uno contro uno con Volpato, ma è in fase offensiva dove fa valere fisico e piede. Bravissimo a credere che il diagonale sul secondo palo di Loftus-Cheek potesse passare e da lì prende il ritmo per incrociare il mancino sul secondo palo per il gol del pareggio. A inizio secondo tempo si ripete: palla precisa di Nkunku e lui, con il mancino in corsa, fa saltare la porta di Muric per una doppietta spettacolare. (dal 90’ Estupinan sv).

Pulisic 5.5: Nkunku va a fare il riferimento, lui viene spesso incontro per prendere la posizione alle spalle di Matic, che esce spesso alto su Modric. Tuttavia non trova il suo ritmo nella partita tanto è vero che Allegri, nel finale di primo tempo, gli dice di allargarsi per cercare di creare a sinistra la stessa situazione di superiorità che c’è a destra. Un po’ più pimpante nel secondo tempo, dove gli annullano un gol. (dal 73’ Ricci 5.5: subentra per dare sensità al centrocampo e per buttarsi negli spazi. Non riesce a pieno nel compito).

Nkunku 6: il bunker del Sassuolo non ne facilita la prestazione. Fa tanto movimento, aggancia spesso la prima pressione. In fase di possesso, il gioco perimetrale della squadra non lo agevola. Apparecchia la tavola per il gol del 2-1 di Bartesaghi con un pallone con i giri perfetti. Nel finale cerca la rete con un esterno destro su cross di Rabiot, ma la palla gli arriva un attimo lenta.

Allenatore:

Allegri 5.5: la difesa aziendalista della rosa corta, oggi, è decaduta. Ennesima partita con due gol presi e senza alternative per tenere gli avversari all’angolo, perché Leao e Gimenez sono in tribuna a fare coppia da indisponibili. Il fatto che la fase difensiva sia stata bucata con due gol pressoché identici nella loro esecuzione è un malus ad una prova di squadra complessiva che aveva fatto ben sperare fino al cambio di Pulisic. Dopo chiede più compattezza e si consegna al Sassuolo. Mossa che non paga.