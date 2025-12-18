Napoli-Milan 2-0, le pagelle: cortocircuito De Winter, Jashari timido
Napoli-Milan 2-0 e i rossoneri escono dalla Final Four di Supercoppa Italiana a Riad.
NAPOLI-MILAN 2-0, LE PAGELLE
Maignan 4.5: erroraccio sul gol di Neres, dove spapera sulla palla in mezzo, tutt’altro che difficile, di Hojlund. Respinge male il tiro del danese. A fine primo tempo dice di no alla punta del Napoli. Non può nulla sul 2-0 di Hojlund.
Tomori 5.5: Deve schermare la linea di passaggio tra Spinazzola e Elmas, ma buca in occasione del raddoppio del Napoli.
De Winter 4: Marcatura da straccio del cartellino su Hojlund nell’occasione del gol del Napoli. Per mezz’ora fa bene, poi va in cortocircuito. Hojlund lo irride nell’azione del 2-0. Fa capire, ulteriormente, perché al Milan serva un difensore a gennaio. (dal 69' Athekame 5.5: Impalpabile).
Pavlovic 6: Come Tomori, non disdegna di andare in scorribande offensive. Bene nella marcatura su Neres.
Saelemaekers 5: Non trova la porta sulla sponda di Nkunku. Mette il francese solo davanti a Milinkovic-Savic, forse poteva esser più preciso. (dal 69' Fofana 5.5: Rimette minuti nelle gambe senza fare grandi cose).
Loftus-Cheek 5.5: La prima occasione della partita con paratona di Milinkovic-Savic. McTominay lo mena e vince il duello.
Jashari 5: Alla seconda da titolare, appare timido nella fase di impostazione andando molto in orizzontale e poco in verticale. (dal 75' Modric 6: accolto dal boato del pubblico, porta a casa la pagnotta).
Rabiot 5.5: Accende la partita con un contrasto duro con Politano, sfiora il gol di testa. Ma sono gli highlights si una serata opaca.
Estupinan 5: Totalmente in balia di Politano.
Nkunku 4.5: Si divora la chance più grande del primo tempo, cestinando un contropiede ben condotto da Saelemaekers. Perde anche il pallone da cui nasce il primo gol del Napoli.
Pulisic 5: Chi lo ha visto?
All. Allegri 5: Il Milan si squaglia dopo mezz’ora dove fallisce tre occasioni importanti. La panchina è corta.
