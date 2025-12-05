Pellegatti: “Questa partita ribadisce che al Milan serve una punta centrale”

Nel post partita di Lazio-Milan di Coppa Italia, match perso per 1-0 con un gol di Zaccagni al minuto 80, Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta nel suo canale YouTube dove. Vediamo nel dettaglio le impressioni a caldo del giornalista di fede rossonera:

"Una partita che la squadra rossonera ha a lungo controllato, non dominato, controllato, senza che la Lazio fosse mai pericolosa ma il Milan era ancora meno pericoloso della Lazio che pure aveva impegnato con una bella parata Maignan alla fine del primo tempo. Un primo tempo che ha visto un buon controllo del Milan ma non basta. Il Milan ha effettuato il primo tiro in porta al minuto 91. Poi poco altro ma fuori dalla luce della porta. Provedel ha fatto solo una parata. Questa partita dice ancora che sul piano della rosa c'è una bella differenza tra i titolari e le alternative. C'è anche da dire che dato che le alternative giocano poco, non si può pretendere che diano il massimo e che siano al massimo della forma, perchè fanno più fatica dei titolari ad entrare in condizione. Ma quello che si può dire in maniera ufficiale è che manca la punta centrale. Invece di dedicarsi ad altri acquisti di giocatori che magari potranno diventare bravi magari tra 6 anni, dobbiamo andare a prendere una punta centrale. È vero, hai Pulisic e Leao, ma non sono di quel ruolo. A Leao non puoi dire nulla sull'impegno, sulla voglia, suo gol, ma non è il suo ruolo la punta centrale.